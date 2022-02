Eine musikalische Reise durch die Tschechische Republik

Staffel 3 Folge 66 28 Minuten

In der tschechischen Stadt Kutná Hora steht das Sedletz-Ossarium, auch als Beinhaus bekannt. Dort spielt Diane Bish in Begleitung der Sopranistin Sung Sook Lee. Außerdem spielt Diane Bish in der gotischen St. Barbara Kirche. Sie befindet sich auch in Kutná Hora und zählt heute zum UNESCO Weltkulturerbe.