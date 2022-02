Gast: Peter Hahne

Folge 52 25 Minuten

Peter Hahne ist Gastgeber der nach ihm benannten Talkrunde sonntags im ZDF (2010-2017), außerdem Kolumnist der "Bild am Sonntag" und Bestsellerautor. Zu seinen Themen gehören die prägende Kraft der Bibel und der Glaube an Jesus Christus. Dabei scheut er sich nicht vor Klartext, wenn er zum Beispiel den Gender-Wahn anspricht. Was den Publizisten sonst umtreibt - davon erzählt er bei "Talk am Dom".