Eine große Liebe (1)

Staffel 2 Folge 82 45 Minuten

Nach dem Tod seiner Frau Jane erwartet Jonathan, endlich zu ihr gehen zu dürfen. Als Gott es ihm nicht erlaubt, möchte er nichts mehr mit seinem Auftrag zu tun haben. Daraufhin wird er wieder zum Menschen, verfällt in Wutausbrüche, Alkoholrausch und beendet seine Freundschaft zu Mark. Als er sich wütend an den Strand zurückzieht, trifft er auf Jennifer, die sich umbringen möchte. In letzter Minute kann er sie noch vor dem Ertrinken retten. Doch wird er sich auch selbst retten können?