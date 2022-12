Eine große Liebe (2)

Staffel 2 Folge 83 45 Minuten

Jonathan hat die Liebe wiedergefunden. Jennifer erinnert ihn in so vieler Hinsicht an Jane. Zur gleichen Zeit versucht Mark einen neuen Sinn im Leben zu finden und fängt als Lehrer in einer Blindenschule an. Als Jennifer Jonathan eines Tages zum Einkaufen schickt, wird er mit einer schockierenden Wahrheit konfrontiert. Doch wie wird Jonathan reagieren?