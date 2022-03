Der Jesuit - Papst Franziskus

1 Stunde 35 Minuten

In Argentinien entschließt sich der junge Jorge Mario Bergoglio (Sergio Calvo) dazu, Priester zu werden. In den verschiedenen Stationen seines Amtes als Provinzial, Generalvikar und Bischof von Buenos Aires erweist er sich als zäher Mann, der seine Berufung darin sieht, die Liebe Gottes zu den Ärmsten der Gesellschaft zu bringen. Als Papst Benedikt XVI. von seinem Amt zurücktritt, reist Kardinal Bergoglio nach Rom, um an der Wahl des neuen Papstes teilzunehmen. Mit seiner Verfilmung auf Grundlage der Papst-Biographie 'Francis the Jesuit' ist Regisseur Matías Gueilburt ein tiefer Blick in die Persönlichkeit und das Leben von Papst Franziskus gelungen. Der hochwertig und packend produzierte Dokumentarfilm wurde mit einem Emmy ausgezeichnet.