Barabbas (2)

1 Stunde 29 Minuten

Barabbas ist ein Draufgänger, Dieb und Mörder. Als er an Jesu statt vom Tode befreit wurde, wird seine Welt auf dem Kopf gestellt. Er erinnert sich an die Begegnungen mit dem "Messias", dem "Sohn Gottes", den er verspottete und an seine brutale Vergangenheit. Doch auf einmal scheint all das, was er einst glaubte, keinen Sinn mehr zu machen. Auf seiner Suche nach Antworten findet er sich zwischen Zweifel und Glauben wieder. Als es zu einer Christenverfolgung kommt, muss er sich für eine Seite entscheiden. Was wird er tun? Verfilmt nach dem Bestseller von Pär Lagerkvist lässt der Film die Geschehnisse der Zeit Jesu lebendig werden.