Barabbas (2/2)

Barabbas ist ein Draufgänger, Dieb und Mörder. Als er anstelle von Jesus vom Tod befreit wird, stellt das seine Welt auf den Kopf. Er erinnert sich an die Begegnungen mit dem "Messias", dem "Sohn Gottes", den er verspottet hat und an seine eigene brutale Vergangenheit. Und auf einmal scheint all das, was er einst glaubte, keinen Sinn mehr zu machen ... Verfilmt nach dem Bestseller von Pär Lagerkvist lässt der Film die Geschehnisse der Zeit Jesu lebendig werden.