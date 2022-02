Römer 5,20-21

Folge 253 11 Minuten

"Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist auch die Gnade noch viel mächtiger geworden." So steht es in Paulus' Brief an die Römer. Doch was bedeutet das? Ulrich Parzany setzt seine Bibellesung aus dem Römerbrief fort und erklärt den Textabschnitt.