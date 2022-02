Römer 6,19-23

Folge 258 11 Minuten

"Der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn." In seinem Brief an die Römer findet Paulus deutliche Worte. Ulrich Parzany setzt seine Bibellesung aus dem Römerbrief fort und erklärt den Textabschnitt.