Römer 13,11-14

Folge 295 11 Minuten

"Legt die Waffen des Lichts an!", fordert Petrus seine Leser in Rom auf. Anders als die gottlosen Menschen in ihrer Umgebung sollen sie nicht ihren Begierden verfallen und in Ausschweifung leben, sondern dem Beispiel Christi in Nächstenliebe und Anstand folgen. Dass diese Botschaft auch für uns heute aktuell ist, erklärt Ulrich Parzany in seiner Andacht.