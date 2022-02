im Heiligen Land: Wunder, der Messias und das Römische Reich (8/12)

Staffel 3 Folge 16 28 Minuten

Nachdem Jesus aus der Wüste kam, begann er, in Galiläa zu predigen. Dave Stotts braust durch das Heilige Land. Auf den Spuren der Geschichten in der Bibel besucht er historische Orte und archäologische Ausgrabungsstätten. In dieser Folge sind darunter Kapernaum, der See Genezareth und Nazaret. Eine spannende Zeitreise durch die Geschehnisse der Bibel.