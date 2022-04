im Heiligen Land: Tempel, Kreuz und das leere Grab (12/12)

Staffel 3 Folge 20 28 Minuten

1972 wurden in einem winzigen Grab zwei kleine Silberrollen gefunden, die die Welt auf den Kopf stellten. Sie wurden zu einer der wichtigsten Entdeckungen auf dem Feld der biblischen Forschung. Dave Stotts schaut sich die Fundstätten an und berichtet von der Entdeckung. Ebenfalls besucht er den Garten Gethsemane, den Versammlungsraum der Sanhedrin, den Tempelplatz in Jerusalem sowie das Grab Jesu.