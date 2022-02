Römer 15,22-27

Folge 304 11 Minuten

Eine christliche Gemeinde ist kein Selbstzweck, und eine Gemeinde zu sein, ist mehr als einmal in der Woche zu einem Gottesdienst zusammenzukommen. Jedes einzelne Gemeindemitglied hat den Auftrag, die frohe Botschaft in seinen Kreisen zu verbreiten und in die Welt zu tragen. Ulrich Parzany erklärt, wie schon die frühe christliche Gemeinde von Paulus ermutigt werden musste, diesem Auftrag nachzukommen.