Nach mir die Sintflut? (1/2)

Folge 241 26 Minuten

Wir sind verpflichtet das Gute, das wir haben, an die nächste Generation weiterzugeben. Unser Leben ist ein Staffellauf - wir geben den Stab an die folgende Generation weiter. Doch manchmal gelingt das nicht. Bayless Conley erklärt anhand persönlicher und biblischer Beispiele was es bedeutet, generationsübergreifend zu denken und wie fatal es ist, wenn es nicht gelingt den Stab weiterzugeben.