durch die Evangelien: Jesus lehrt mit Autorität (8/18)

Staffel 4 Folge 28 28 Minuten

Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Warum sind Juden und Samariter verfeindet? Wo genau ist die Quelle, an der Jesus die einsame samaritische Frau traf? Und wie kam es zur Heilungslegende des Teichs von Bethesda, noch bevor Jesus ihn besuchte? Wie zeigte sich Jesus als Messias? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.