Verunglückt

Folge 381 26 Minuten

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sterben im Jahr weltweit 1,2 Millionen Menschen durch Unfälle. Das sind jeden Tag knapp 3.300 Menschen. Dazu kommen all diejenigen, die zwar nicht sterben, aber die beängstigende Situation eines Unfalls miterleben müssen. Michael Triem kenterte bei einem Kajak-Ausflug in einem eisigen See. Und der Familie Schemjakin raste auf der Autobahn ein Geisterfahrer entgegen. Beides erschreckende Erfahrungen - die, entgegen aller Wahrscheinlichkeiten, gut ausgingen!