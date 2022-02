Ich und meine Musik

Folge 382 26 Minuten

Rock, Jazz, Metal: Musik gibt es in so vielen unterschiedlichen Stilen und Richtungen, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Gute Musik geht ins Herz und löst Emotionen aus. Sie macht glücklich, egal ob man nur zuhört oder selbst ein Instrument in die Hand nimmt. Shawn Christopher und Rob Schatz berichten, welche Rolle Musik in ihrem Leben einnimmt und wie sich ihr Leben durch die Musik verändert hat.