Abschied und Aufbruch - Missionsschwestern in der Schweiz

Folge 28 25 Minuten

In der Vergangenheit nahmen die Aufgaben und Regionen zu, in denen Missionsorden tätig waren. Immer kamen neue Länder auf der Weltkarte hinzu, in denen sich die Orden engagierten. Doch wie ist das heute, wenn eine Gemeinschaft beschließt, sich aus einem Land zurückzuziehen - so wie die Steyler Missionsschwestern aus der Schweiz? Begreifen die Missionarinnen diesen Prozess als Scheitern? Und was geschieht mit den Schweizer Schwestern, die keine Niederlassung mehr in ihrer Heimat haben? Grenzenlos hat den Prozess des Abschiednehmens begleitet. Dabei wird deutlich, dass die Schwestern mutig und voll Vertrauen in eine neue Zukunft aufbrechen.