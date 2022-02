Folge 347 26 Minuten

Nach mehr als elf Jahren "weltweit - am Leben dran" ist es Zeit, nachzuhaken: Was wurde aus dem fröhlichen Jungen ohne Beine? Den beiden suchtkranken Männern, die sich ins Leben zurückkämpften? Oder dem jungen Ehepaar in gefährlichen Armutsvierteln Papua-Neuguineas?