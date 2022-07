Born to win

1 Stunde 40 Minuten

Leon macht schon als Kind harte Zeiten durch und kämpft lange mit Selbstzweifeln und einem Hang zum Alkohol. Durch den Glauben an Gott kommt Veränderung in sein Leben, doch dieser Glaube wird auf eine harte Probe gestellt. Die wahre Geschichte eines Mannes, dessen Verletzungen und Frustrationen von Gott in Hoffnung und Glaube umgewandelt werden, wodurch er viele inspiriert, ihr Leben zu ändern.