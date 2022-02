Believe me

1 Stunde 33 Minuten

Was kann man tun, um sein Studium zu finanzieren? Ganz einfach, denkt sich Sam, nachdem er, gezwungenermaßen, bei einem Gottesdienst war. Christen geben gerne und daraus könnte man Profit schlagen. Zusammen mit drei Freunden gründet er eine Spendenaktion für Wasserbrunnen in Afrika. Der Plan: In allen Staaten Amerikas Geld zu sammeln und für sich selbst 25 Prozent zurückzubehalten. Für Sam und seine Freunde beginnt eine riskante Reise und dann kommt plötzlich Gott ins Spiel ...