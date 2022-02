Ein Pastor zum Verlieben

1 Stunde 25 Minuten

Die junge Pastorin Casey (Samaire Armstrong) hat es mit ihrer Gemeinde nicht leicht. Teils offen angefeindet, teils einfach nicht für voll genommen, fragt sie sich schließlich, ob sie wirklich zum Dienst in der Gemeinde berufen ist. Sie hat sich schon entschieden zu kündigen, da verschwinden in ihrer Gemeinde plötzlich Spendengelder. Findet sie heraus, wer ihr so in den Rücken fällt? Und was empfindet sie eigentlich wirklich für David (Brendan Penny), ihren alten Freund?