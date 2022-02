Die sechziger Jahre - Auf der Suche nach Freiheit

Folge 400 26 Minuten

Die sechziger Jahre: In Deutschland wurde die Mauer gebaut und weltweit bestimmte der Kalte Krieg das Miteinander der Staaten. Studenten protestierten in vielen Ländern gegen die althergebrachte autoritäre Politik. In ihrem Privatleben suchten die Menschen nach neuen Inspirationen und alternativen Lebensentwürfen. Berichte über Menschen der 60er und ihre Suche nach Freiheit.