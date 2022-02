Angela Bottin: Die Hamburger Weiße Rose

Staffel 6 Folge 918 24 Minuten

Die Weiße Rose - viele Menschen verbinden damit die Widerstandsgruppe um Hans und Sophie Scholl in München. Doch auch in anderen Orten fanden sich Menschen unter demselben Namen zusammen, um dem Naziterror die Stirn zu bieten. Angela Bottin hat diesen mutigen Menschen in Hamburg ihr Leben gewidmet. Ihre Erkenntnisse teilt sie im Gespräch mit Moderator Daniel Deman.