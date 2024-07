durch die Evangelien: Die Auferstehung Jesu (17/18)

Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Was geschah nach Jesus' Tod? Wer fand das Grab leer vor? Wie gingen die Jünger und Machthaber damit um, dass der Leichnam verschwunden war? Wie konnten die Apostel wieder Hoffnung schöpfen? Warum trugen sie das Evangelium in alle Welt? Wie und wem gab sich der auferstandene Jesus zu erkennen? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.