Bibelkunde 2. Korintherbrief (1/5): Ein einzigartiger Trostbrief

Staffel 1 Folge 165 40 Minuten

Das Heimischwerden des christlichen Glaubens war in der heidnisch geprägten Hafenstadt Korinth mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Paulus schrieb mehrere Briefe mit Ratschlägen und Handlungsanweisungen an die Gemeinde in Korinth. Der 2. Korintherbrief ist Teil des Neuen Testaments und behandelt unterschiedliche Aspekte des Themas "Dienen". In Teil 1 spricht Dr. Joachim Cochlovius über die Anfechtung und den Trost des Apostels Paulus.