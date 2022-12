Ein musikalischer Besuch in Prag

Staffel 4 Folge 75 28 Minuten

Diesmal ist Organistin Diane Bish in Prag unterwegs. Hier besucht sie die wunderschöne und kunstvoll verzierte Jakobskirche und führt uns an weitere historische Schauplätze wie die Prager Burg oder die berühmte Uhr an dem Rathaus der tschechischen Hauptstadt. Zusammen mit dem Prager Philharmonie Streicherensemble spielt sie u. a. Stücke von A. Dvorák, C.-M. Widor oder A. Guilmant.