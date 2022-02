Unvergessliche Momente - Herausragende Instrumentalisten

Staffel 4 Folge 76 28 Minuten

Zum 25. Jubiläum von Orgelträume "The Joy of Music" berichtet Organistin Diane Bish von den Highlights der letzten zweieinhalb Jahrzehnte. Es ist eine musikalische Zusammenschau von Musikstücken wie 'Jesu, Joy of Man's Desiring', 'The Swan' und einer Sonate mit Orgel und Alpenhorn. Begleitet wird Diane Bish u. a. von den großartigen Instrumentalisten Anne Martindale Williams (Cello) und Josef Molnar (Alpenhorn).