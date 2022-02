Sehenswürdigkeiten & Klänge entlang der Donau

Staffel 4 Folge 81 28 Minuten

Von Esztergom in Ungarn über Österreich nach Nürnberg bereist Organistin Diane Bish wundervolle Klöster, Kirchen und Kathedralen. Diese musikalische Reise entlang der Donau führt sie zu beeindruckenden Sehenswürdigkeiten, wie dem Dom in Esztergom, dem Melk Kloster oder der Jakobskirche in Nürnberg. Dabei präsentiert sie u. a. Orgelstücke wie Bédards 'Toccata', Mascagnis 'Intermezzo' oder Händels 'Hallelujah'.