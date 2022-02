Durch die Wunde ins Herz (2/3)

Staffel 5 Folge 62 25 Minuten

Viele Menschen wissen nicht, was es bedeutet, einen liebevollen Vater zu haben. Als Erwachsene fühlen sie sich deshalb oft mit ihren Problemen allein und versuchen, sich selbst zu helfen. Sie leben in einer Waisenmentalität. Dr. Johannes Hartl erklärt in seiner Predigt, was das bedeutet und wie göttliche Vaterschaft aussieht.