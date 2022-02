Willkommen in der Realität (2/3)

Staffel 5 Folge 66 25 Minuten

Gibt es die Realität? Und was ist die Wahrheit? Manche Menschen in der heutigen Gesellschaft glauben, es sei alles nur Konstrukt und sie könnten alles durchschauen. C. S. Lewis schreibt: Wer alles durchschaut, sieht nichts mehr. Deshalb erkennen viele Menschen die göttliche Realität nicht. Nach Meinung von Johannes Hartl entdeckt man erst durch eine Begegnung mit Gott die Realität und es gibt nur eine Wahrheit - und die liegt in Gott selbst.