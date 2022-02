Folge 11 13 Minuten

Was genau macht ein Schulseelsorger? Und welche Sorgen bedrücken die Schüler am meisten? Religionslehrerin Ulrike Schölch spricht von ihren Erfahrungen als Schulseelsorgerin an der Blanc-und-Fischer-Schule in Sulzfeld. Moderation: Daniel Meier