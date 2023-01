Der Weihnachtswunsch

1 Stunde 26 Minuten

Die Amendolas ziehen völlig mittellos in die leer gewordene Wohnung eines Freundes. Sie sind bisher als Akrobaten aufgetreten, doch nun ist die Tochter zu groß und der Vater zu alt, sie können ihre Show nicht mehr vorführen. Verzweifelt richtet sich Mrs. Amendola an Gott und betet - und plötzlich regnet es Geld. Und das jede Woche um dieselbe Zeit. Was die Amendolas nicht wissen: hinter all dem steckt unwissentlich ihr Nachbar und ein Eichhörnchen. Währenddessen spielt sich eine Romanze ab. Rosalinda Amendola und Peter Dingle verlieben sich ineinander und beschließen zu heiraten. Wenn da nicht Peters Geldsorgen wären, die Rosalinda scheinbar in die Arme des reichen Phil Davis treiben …