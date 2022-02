Willkommen in der Realität (3/3)

Staffel 5 Folge 67 25 Minuten

"Lerne im Hier und Jetzt zu stehen, aber in einer höheren Realität zu leben." Dazu ruft Dr. Johannes Hartl in seiner heutigen Predigt auf. Dafür ist es notwendig, das Wort Gottes zu kennen und zu verkünden. Denn sein Wort bringt eine fühlbare Erfahrung seiner Realität mit sich. Vor allem Gebet und Anbetung helfen, in der materiellen Realität siegreich zu sein.