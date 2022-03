Die Auferstehung des Gavin Stone

Gavin Stone in der Rolle seines Lebens: Der abgewrackte Schauspieler muss nach einer durchzechten Nacht Sozialstunden ableisten und das ausgerechnet in einer Kirche in seinem alten Heimatort. Er gibt vor, Christ zu sein, um an den Vorbereitungen der jährlichen Theaterinszenierung über die Passion Christi teilnehmen zu können und spielt die Hauptrolle: Jesus. - Brett Dalton verkörpert die Hauptrolle. In den Nebenrollen sind u. a. Neil Flynn als Gavins Vater, D. B. Sweeney als Pastor Richardson und Anjelah Johnson-Reyes als seine Tochter Kelly zu sehen.