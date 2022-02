Botschafter für Fatima

Folge 29 25 Minuten

Im Mai 2017 war es 100 Jahre her, dass im portugiesischen Wallfahrtsort Fatima die Gottesmutter erschienen ist. Dass die Seherkinder mittlerweile heiliggesprochen wurden, verdankt sich nicht zuletzt dem Steyler Missionar Pater Kondor. 'grenzenlos' erinnert an diesen Botschafter Fatimas und zeigt, wie seine Mitbrüder in dem berühmten Wallfahrtsort heute wirken.