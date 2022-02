Cantalamessa: Sei heilig, um glücklich zu sein (2/2)

Staffel 5 Folge 74 25 Minuten

Errettung ist nicht das Ergebnis unserer guten Werke. Wir Menschen sind durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt. Durch ihn können wir direkt in das Königreich Gottes eintreten und die Errettung empfangen, ohne sie zu verdienen. Wer Jesus nachfolgt und nach der Heiligkeit strebt, den wird er zum Glück führen. Dies entfaltet der italienische Theologe und offzielle Prediger des päpstlichen Hauses Raniero Cantalamessa OFMCap in seiner Predigt.