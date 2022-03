Brother White

1 Stunde 26 Minuten

James White (David A. R. White) ist Aushilfspastor in einer riesigen Kirchengemeinde im sonnigen Kalifornien. Doch während der charismatische Fernsehprediger Johnny Kingman (Ray Wise) den eigentlichen Gottesdienst leitet, ist Pastor White für den Kindergottesdienst im Kellergeschoss zuständig. Als es dann zu einem peinlichen Zwischenfall kommt, muss James sein Leben neu sortieren. Er beschließt, als Pastor in einer kleinen, verarmten Gemeinde in Atlanta einen Neuanfang zu wagen - zum Leidwesen seiner Familie, die alles andere als begeistert von seiner Entscheidung ist. Und wie sollte es anders sein: Schnell stellt sich heraus, dass eine abbruchreife Wohnung, gelangweilte Gottesdienstbesucher und verärgerte Bandenchefs sein kleinstes Problem sind. Denn das Grundstück, auf dem die kleine Kirche steht, soll verkauft werden - und Pastor White braucht mehr denn je himmlische Unterstützung, um seine neue Gemeinde vor dem Aus zu retten.