Faith of Our Fathers

1 Stunde 32 Minuten

Zufall oder Gottes Wille? Beim Entrümpeln der Garage stößt John Paul George auf Erinnerungen an seinen Vater Steven, der im Vietnamkrieg gefallen ist. Auch ein Brief ist dabei, der einen Namen nennt: Eddie Adams. Lebt der Freund von Steven noch und kann etwas über die Zeit in Vietnam berichten? John Paul lässt alles stehen und liegen, um Eddie zu besuchen. Doch in Mississippi angekommen erhält er nicht sofort die gewünschten Informationen. Ein Roadtrip der besonderen Art beginnt.