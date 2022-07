Gott ist nicht tot 2

1 Stunde 55 Minuten

"Ich stehe lieber zu Gott und werde von der Welt verurteilt, als zur Welt zu stehen und von Gott verurteilt zu werden." Die gläubige Highschool-Lehrerin Grace Wesley wird ermahnt, als sie die Frage einer Schülerin mit einer Passage aus der Bibel beantwortet. Sie muss sich entscheiden: Wenn sie nicht widerruft und verspricht, nicht mehr von ihrem Glauben zu reden, verliert sie ihre Genehmigung zum Unterrichten. Als sie vor Gericht landet, wird klar: Man will an ihr ein Exempel statuieren, denn der Staat möchte Glaubensfragen fortan aus dem Schulunterricht und dem öffentlichen Leben verbannen. Doch Grace beschließt, nicht nur für ihre Stelle als Lehrerin zu kämpfen, sondern auch für ihren Glauben an Gott.