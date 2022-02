Sich auf Weihnachten freuen

Folge 405 26 Minuten

Wie bereitet man sich eigentlich in anderen Ländern auf Weihnachten vor? Die Sendung zeigt die Weihnachtstraditionen in der Ukraine. Außerdem: eine Zufallsbegegnung in der Weihnachtszeit soll Jean Watsons Leben entscheidend verändern. Viele Jahre hat sie ihre große Leidenschaft fürs Violinespielen vernachlässigt. Doch das Talent schlummert nach wie vor in der Musikerin - und muss nur wieder ans Licht gebracht werden.