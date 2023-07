Welle um Welle von Gottes Gnade genießen

"Es ist genug Gnade da, für Montag, Dienstag, Mittwoch..." Joseph Prince ist sich sicher: Gottes Gnade fließt in Wellen denen zu, die an ihn glauben und auf ihn vertrauen. in dieser Predigt spricht der Pastor der New Creation Church unter anderem über Matthäus 14.