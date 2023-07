Große Gnade für deine größte Schwäche

Jesus hat die Menschheit durch seinen Tod am Kreuz von Schuld und Sünde befreit, sodass Gott sie als gerecht und rein ansehen kann. Doch was passiert, wenn man wieder und wieder in Sünde fällt? Joseph Prince geht auf die Einzigartigkeit der Vergebung Gottes ein und zeigt, wie sehr das Leben sich dadurch verändern kann.