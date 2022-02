Musik aus der Marmor Stiftskirche in New York II

Staffel 4 Folge 92 25 Minuten

Zusammen mit dem New Yorker Blasinstrument-Ensemble und dem Kirchenchor "Festival of Voices" ist Diane Bish wieder zu Besuch in der Marmor Stiftskirche in New York. In der historischen Kirche geben die Organistin und das Orchester unter anderem Stücke wie das "Poème Héroïque" zum Besten - eine Erinnerung an die Gefallenen von Verdun.