Seht, wie sehr euch der Vater liebt (2/2)

Wie konnte Josef sein Schicksal in Ägypten überstehen? Und wie konnte Jesus es schaffen, sich nicht auf die Versuchungen des Teufels einzulassen? Das Wissen um die Liebe ihres Vaters machte sie stark, davon ist Joseph Prince überzeugt. In seiner Predigt dreht sich alles um die väterliche Liebe Gottes und was diese für die Menschen bedeutet.