Gegen den Strom - Drei Freunde im Feuerofen

Chris hat den Physiktest vergessen. Er beschließt einfach, zu schummeln. Doch das Superbuch hat die passende Geschichte für ihn: Der König hat eine goldene Statue von sich errichten lassen. Nun sollen sich alle vor ihr wie vor einem Gott verbeugen. Doch drei Freunde weigern sich. Denn sie kennen den wahren Gott. Der König lässt sie zur Strafe in den Feuerofen werfen. Doch was dann passiert, ist ein Wunder. Joy, Chris und Gizmo sind dank Superbuch mit dabei und lernen wichtige Dinge für ihr eigenes Leben in der Gegenwart.