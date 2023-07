Toby Mac, Faithchild, Guvna B, Crowder Music

Seine Lieder kommen aus dem Leben, verrät Toby Mac. Auf der Interview-Bank von Big Church Day Out werden Stars zu Menschen. Denn neben ihren Auftritten auf dem Festival sprechen sie auch über ihre Inspiration und ihren Glauben. In dieser Folge sind die Freunde des HipHop vertreten: Toby Mac, Faithchild und Guvna B. Crowder Music und seine Band bringen mit Folk Abwechslung in die Runde.