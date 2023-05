For King and Country, LZ7, Matt Redman

Folge 3 1 Stunde 28 Minuten

Beim Big Church Day Out Festival gibt es nicht nur aktuelle Musik aus dem christlichen Bereich - die Musiker lassen auch in ihr Herz schauen. So sitzen in dieser Folge neben LZ7 auch Matt Redman auf der Talk-Bank. For King and Country machen die Runde der Worship-Sänger komplett.