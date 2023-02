Phil Wickham, For King andCountry, John Marc McMillan

Folge 6 1 Stunde 31 Minuten

Die Topstars der christlichen Musikszene sind beim Big Church Day Out Festival 2016 in Großbritannien zu Gast. Ob Hip Hop, Rock, Pop, Funk oder Singer/Songwriter, eins haben alle Bands und Solokünstler gemeinsam, in ihren Lieder und Texten loben sie den Herrn. Die Moderatoren Tom und Susi Smith führen nicht nur durch die Sendung, sie bitten auch den einen oder anderen Star zum Interview. Heute sind unter anderem 'For King and Country' und John Marc McMillan dabei.