Ruach City Church Singers, Kings Kaleidoscope, Phil Wickham

Folge 10 1 Stunde 29 Minuten

Ein Festival für Christen? Mit Lobpreis, Anbetung und coolen Bands? Das gibt es? - Ja, und zwar das Big Church Day Out-Festival in England. Egal ob Jung oder Alt, die gute, vielfältige Musik mit christlichen Songtexten fesselt jede Altersgruppe. In dieser Folge lassen die Ruach City Church Singers, Kings Kaleidoscope und Phil Wickham die Herzen höher schlagen. Wie es zur Gründung der einzelnen Interpreten kam und welcher Inspiration sie nachgehen, das erfahren die Zuschauer in den Interviews, moderiert durch Tom und Susi Smith.